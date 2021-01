Equipe saudita faz gol usando todos os seus jogadores Reprodução

Por MH

Publicado 26/01/2021 19:20

Sair jogando desde a sua pequena área, não errar passes, cruzar todo o campo e fazer o gol é maior sonho de qualquer treinador de futebol. E o Al Shabab, um dos mais tradicionais clubes da Arábia Saudita, mostrou na prática que está muito bem treinado neste aspecto. Na última segunda-feira, no jogo contra o Al Wehda, válido pelo Campeonato Saudita, o time deu um show ao marcar o seu quarto gol usando os dez jogadores de linha e mais o goleiro Abdullah Al-Owaishir, que iniciou o lance.

A equipe levou cerca de 40 segundos para sair de seu campo de defesa e terminar a jogada no gol rival. A paciência e a leveza com que a equipe evolui em direção à meta do Al Wehda chamou a atenção de muita gente nas redes sociais.