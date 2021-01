Taça Libertadores AFP

Rio - Sem a possibilidade de ter público no Maracanã, neste sábado, às 17 horas, para a decisão da Copa Libertadores, entre Palmeiras e Santos, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) criou a campanha "Ingresso Solidário", com a venda de bilhetes simbólicos no valor de R$ 20,00 cada, que serão enviados para os torcedores por e-mail.

O dinheiro arrecadado pela campanha, desenvolvida pelo departamento de marketing da Conmebol, juntamente com os dois clubes, será convertido em doações para seis instituições ligadas à luta contra a covid-19. As compras dos ingressos podem ser feitas através do site www.futebolcard.com. Além disso, cada um dos clubes presenteará 22 torcedores sorteados que participaram da campanha com camisas oficiais.

"Estar na final da Conmebol Libertadores é um momento muito especial para a história do Palmeiras. A torcida é a razão de existirmos como instituição e o que move esse esporte tão fascinante. A falta que eles fazem e farão nas arquibancadas no próximo dia 30 será grande, mas não será em vão. Ter a oportunidade de ressignificar esse momento desafiador que estamos passando, em uma ação que vai ajudar a sociedade como um todo através da renda dos ingressos virtuais, nos mostra que o legado desta final vai além das quatro linhas. Isso nos deixa ainda mais orgulhosos por fazer parte desta história", disse o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte.

A final da Libertadores terá uma logística especial. A Conmebol elaborou um novo protocolo para a decisão e permitirá até 5 mil presentes no Maracanã, número bem acima das 350 pessoas permitidas nas fases anteriores. Todos que estiverem por lá vão ter de apresentar na entrada uma carta de comprovação de teste negativo para o novo coronavírus e passar por medição de temperatura. Os portões estarão fechados e não haverá venda de ingressos como medida de prevenção à pandemia.

Segundo a Conmebol, a quantidade de no máximo 5 mil presentes inclui jogadores, jornalistas, comissões técnicas, funcionários da entidade, empregados do estádio, dirigentes dos clubes, autoridades, representantes de patrocinadores, convidados e familiares dos atletas. A organização da final promete respeitar as regras de distanciamento e reservar espaços de até 2 metros entre uma pessoa e outra dentro do Maracanã.