Sergio Ramos marcou o gol da vitória AFP

Por MH

Publicado 26/01/2021 21:00

Nome de peso na história do Real Madrid, da Espanha, o zagueiro Sergio Ramos recebeu uma oferta de três anos do Paris Saint-Germain, da França, de acordo com informações da Radio 'Onda Cero'. O defensor pode receber 15 milhões de euros de salários por temporada, o que dá quase R$ 100 milhões. A proposta até já teria sido enviada.

Ainda sem definir se continua ou não no Real, o espanhol bateu o pé e negou a oferta de renovação feita pela diretoria: dois anos de contrato e redução salarial de 10%. O jogador está no Santiago Bernabeu desde 2005. Ele já atuou em 668 partidas, marcou cem gols e deu 40 assistências com a camisa do Real.