Ronaldo: 'Não me defenderam'

Por MH

Publicado 27/01/2021 17:36 | Atualizado 27/01/2021 17:36

Escolhido pela conta 'Football Santander', no Instagram, para escalar a sua seleção com os melhores nomes da Libertadores da América da temporada, o ex-atacante Ronaldo Fenômeno não deixou felizes a galera do Santos e do Palmeiras — os dois finalistas da competição decidem o título no próximo sábado, no Maracanã.

O time ideal do pentacampeão mundial conta com cinco jogadores que atuam no futebol brasileiro, outros cinco que jogam na Argentina e apenas um no Paraguai. No entanto, o atacante Marinho, do Peixe, e o goleiro Weverton, do Verdão, dois dos principais nomes do torneio, ficaram fora da relação do R9.

Confira:

Goleiro: Arias (Racing)

Zagueiros: Gustavo Gómez (Palmeiras) e Izquierdoz (Boca Juniors)

Lateral-esquerdo: Uendel (Internacional)

Lateral-direito: Montiel (River Plate)

Apoiadores Soteldo (Santos), Fernandez (River Plate), Ramirez (Libertad) e Salvio (Boca Juniors)

Atacantes: Kaio Jorge (Santos) e Luiz Adriano (Palmeiras)