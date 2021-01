Neymar Reprodução

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 28/01/2021 12:20

Rio - dolo do Santos, Neymar voltou a se manifestar sobre a participação do clube na Copa Libertadores, reforçando seu apoio e torcida pelo time. Em mensagem direcionada ao elenco dirigido por Cuca e aos torcedores, disse esperar que o time conquiste o quarto título da competição porque "merece". A decisão será no sábado, às 17 horas, no Maracanã, diante do Palmeiras.

"Fala nação santista! Jogadores que vão estar honrando o nosso manto, sábado, desejo para vocês muita sorte, muita força, muita luz. Espero que vocês estejam em um dia incrível. Estarei de longe torcendo por todos vocês. Espero que a gente possa conseguir esse tetra para o peixão por que ele merece. E vocês também merecem por todo o trabalho desse ano", afirmou Neymar, em vídeo publicado pelo perfil do Santos no Twitter.