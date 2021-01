Em negociação avançada com o Porto, de Portugal, Pepê está confirmado contra o Flamengo, nesta quinta-feira, na Arena do Grêmio Lucas Uebel/Gremio

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 16:06

Porto Alegre - O Grêmio sacramentou a venda de Pepê para o Porto, de Portugal, nesta quinta-feira, poucas horas antes de a bola rolar contra o Flamengo, às 20h, na Arena do Grêmio, em jogo adiado pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. No acerto, ainda não oficializado entre os clubes, o Tricolor Gaúcho aceitou a redução do percentual sobre os direitos do atacante para 12,5%, visando uma futura negociação. A transação foi fechada em 15 milhões de euros (R$ 95 milhões).

O Grêmio tem 70% dos direitos econômicos de Pepê, enquanto o Foz do Iguaçu, o restante. Embora contrariada, a torcida gremista estava conformada com a possibilidade da venda de Pepê. A boa notícia é que a transferência para a Europa seria concluída apenas na reabertura da janela de transferências na Europa, em julho. Portanto, Pepê está mais do que garantido na reta final do Campeonato Brasileiro e na final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, nos dias 11 e 17 de fevereiro.

Publicidade

'Herdeiro' da posição de Everton Cebolinha, negociado com o Benfica, arquirrival do Porto, a pedido de Jorge Jesus, que comandou o Flamengo entre 2019 e 2020, Pepê vive um momento de cobrança pelas apagadas atuações na semifinal da Libertadores, contra o Santos. Sem marcar desde 19 de dezembro, quando fez de pênalti no empate em 1 a 1 com o Sport, o atacante recebeu um recado do técnico Renato Gaúcho.

"Tem certas coisas que eu falo somente com o presidente, com a diretoria. Trocamos ideias aqui dentro, resolvemos problemas aqui. Não adianta expor algumas coisas que acontecem dentro do clube. Uma pergunta que vocês poderiam fazer é para o empresário do Pepê. Ele vinha jogando, nos ajudando, fazendo gols, tendo grandes atuações. Foi só falar que tinham várias propostas que deu no que deu", disse Renato.