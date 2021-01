Cristiano Ronaldo Miguel MEDINA / AFP

Publicado 28/01/2021 15:59

Itália - Cristiano Ronaldo poderá sofrer uma punição, mas fora de campo. De folga, o craque da Juventus viajou para Courmayeur no Vale da Acosta no nordeste da Itália, terça e quarta-feira, onde teria ido festejar o aniversário de sua mulher Georgina Rodríguez. O português vive no Piemonte, região que está na fase laranja, onde as pessoas estão proibidas de fazerem deslocamentos por causa da pandemia do coronavírus.

Fotos foram publicadas nas redes sociais com o casal andando de snowmobile e retiradas na sequência. Segundo o jornal italiano Gazzetta dello Sport, o caso estaria sendo investigado pela polícia. Cristiano Ronaldo poderá ser multado por quebrar uma das regras de restrição para conter o avanço do coronavírus no país.

Cristiano Ronaldo foi poupado do jogo com o SPAL, nesta quarta-feira, vencido pela equipe de Turim, por 4 a 0, em duelo válido pelas oitavas de final da Copa da Itália. O time de Turim venceu e está classificado para as quartas, quando terá pela frente a Internazionale de Milão.

O português deve voltar ao time no sábado, diante da Sampdoria, fora de casa, pelo Campeonato Italiano. A Juventus é apenas a quarta colocada (36 pontos), atrás de Roma (37), Internazionale (41) e Milan (43).