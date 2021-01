SBT bateu recorde com a Libertadores Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 17:48

Rio - Após a Globo confirmar que tocará o Big Fone do "BBB21" durante a final da Libertadores entre Palmeiras e Santos, o SBT, dono dos direitos de transmissão do torneio continental, usou do bom humor na chamada da partida para alfinetar a rival. A decisão está marcada para às 17h do próximo sábado, no Maracanã.

Em publicação no Twitter, o SBT compartilhou um vídeo do programa "A Praça É Nossa" para provocar a rival. Além disso, um emoji de telefone também foi utilizado na postagem para fazer referência à atração do "Big Brother Brasil 21".

Publicidade

CONFIRA O VÍDEO: