Rio - Neste domingo, o Rio de Janeiro irá receber nas areias da praia do Leblon uma competição muito importante no vôlei de praia. O torneio Campeãs da Areia vai contar com a participação de grandes nomes do esporte. Uma das participantes é a alemã Margareta Kozuch, que faz dupla com a campeã olímpica, Laura Ludwig. Em conversa com o Jornal O Dia, a atleta, de 34 anos, falou sobre a experiência de disputar uma competição, sem a presença de torcedores.

"É um momento diferente, a gente sente falta da energia, de todo o barulho que os torcedores fazem. É uma situação que não estamos acostumadas. Mas creio que será melhor para eles, por conta do momento em que vivemos, que eles estejam em casa assistindo pela televisão", afirmou.

A brasileira Duda Lisboa, de 22 anos, eleita a melhor jogadora do Circuito Mundial em 2018 e 2019, último ano de competições internacionais. Um prêmio semelhante a melhor do mundo do futebol, também tem um pensamento semelhante.

Duda, que faz dupla com Aghata, medalha de prata nos Jogos do Rio de Janeiro, poderá disputar em Tóquio a sua primeira Olimpíada. Apesar disso, a jovem se mostrou bastante tranquila a respeito da realização ou não dos Jogos, por conta da pandemia de Covid-19.

"Eu tento me blindar ao máximo, igual ao ano passado. Penso em cada torneio, no momento, no agora, porque acho que é a melhor decisão para fazer. A gente não sabe o que está acontecendo, se vai acontecer, nos precisamos estar prontas para se tiver a gente disputar. Mas meu foco é no torneio que está vindo", disse.

Margareta Kozuch, que defendeu a seleção alemã no vôlei de quadra, também não teve a experiência olímpica. Na opinião da experiente atleta, não há como garantir que os Jogos vão de fato ser realizados em 2021.

"É bastante complicado pensar na Olimpíada, até porque sabemos que não há 100% de chances de acontecer. De qualquer forma temos que nos preparar, porque há outra competições importantes. O ideal é que nos preparemos para estarmos prontas, mesmo sem a garantia de que vai acontecer", afirmou.