Agatha e Duda vão participar de evento Campeãs da Areia

Por Pedro Logato

Publicado 29/01/2021 11:34 | Atualizado 29/01/2021 14:52

Rio - No ano passado, o torneio Campeãs da Areia estava marcado para acontecer no dia 15 de março. Porém, naquele exato momento, a pandemia de Covid-19 começava a alterar o rumo das competições esportivas disputadas no Brasil. A disputa acabou sendo cancelada, às vésperas do seu início. Mais de dez meses depois, os grandes nomes do vôlei de praia estão no Rio de Janeiro para disputar a edição de 2021 do torneio, neste domingo. O COO da Effect Sport, produtora do evento, Marcelo Hargreaves, conversou com o Jornal O Dia para falar a respeito da organização da competição em tempos de pandemia.

"O evento foi todo planejado e será operado dentro dos protocolos sanitários estabelecidos pelas autoridades brasileiras. Nossa equipe trabalhou bastante para fazer o Campeãs da Areia acontecer, tendo que não só dar o exemplo, mas também se submetendo a todos os procedimentos, como desinfecção constante com álcool gel, uso de máscaras e testes para a detecção do COVID-19. O evento foi cancelado na véspera de sua realização, em 2020, e trabalhamos muito para que este ano pudéssemos levar essa modalidade que o brasileiro tanto ama para as suas casas. Não poderemos receber o público, como gostaríamos, mas planejamos um grande espetáculo para a TV", afirmou.



A competição envolve atletas que nasceram e vivem em outros países. Por conta disso, um rigoroso protocolo de segurança precisou ser feito para que a competição pudesse ser realizada neste fim de semana nas areias da Urca.

"As atletas estrangeiras foram testadas (PCR) antes de deixarem seus países e chegaram aqui, no Brasil, 12 dias antes do evento. Elas foram alojadas em apartamentos, não em hotéis, e se submeteram novamente a exames três dias antes de entrarem em quadra, no domingo. Nossa preocupação é, antes de levar um grande espetáculo para os torcedores brasileiros, manter todos os protocolos de saúde, dando suporte e proteção às atletas e aos envolvidos no Campeãs da Areia", contou.

O Campeãs da Areia terá três sets de 15 pontos. A primeira parcial será entre Ágatha e Duda e as alemãs Ludwig e Kozuch. Na segunda, Ana Patricia e Rebecca encaram as canadenses Heather Bansley e Brandie Wilkerson. Fechando o evento, haverá a disputa em quarteto entre brasileiras e o time mundo.