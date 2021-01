Sérgio Ramos vibra após marcar o primeiro gol da Espanha em Madri Divulgação Uefa

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 15:47

Espanha - O que tudo indica é que a permanência de Sérgio Ramos no Real Madrid tem seus dias contados. Segundo informações do jornal espanhol ABC, o clube se mostra inflexível nas tratativas com o zagueiro, e é provável que ele saia em junho, quando termina seu contrato.

De acordo com a publicação, os merengues não pretendem mudar sua proposta de dois anos de vínculo com uma redução de 10% de seu salário atual.

No entanto, Sérgio Ramos, ídolo do clube, não aceita reduzir os seus vencimentos, que giram em torno de 12 milhões de euros (cerca de R$ 79 milhões) por temporada.

Com nada a ver com isso, o PSG sondou o atleta e fez uma proposta pelo zagueiro de 34 anos. Segundo a rádio Onda Cero, da Catalunha, os franceses um contrato de três anos ao espanhol. Ele receberia 15 milhões de euros por temporada, cerca de R$ 100 milhões.