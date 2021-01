Neto se refresca no Rio de Janeiro Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 17:27

Rio - Por conta da final da Libertadores entre Palmeiras e Santos, neste sábado, no Maracanã, Neto fez o programa "Os Donos da Bola" direto do Rio. Sofrendo com o calor na capital carioca, o apresentador virou uma garrafa d'água na cabeça ao vivo.

Publicidade

"O calor que está fazendo nessa cidade é brincadeira. Eu e o Velloso estamos suando. Colocaram a gente em cima de uma laje para pegar essa imagem linda do Maracanã. Mas eu não estou aguentando de calor. Parece o Saara isso aqui", disse Neto.

"Tá se refrescando aí? Tá quente, gente. O Neto está se refrescando", disse o ex-goleiro Velloso, que estava ao lado do apresentador.

Publicidade