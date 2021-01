Flamengo é um dos times licenciados do game Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 16:01

Rio - Os 14 jogadores de eFootball PES que se destacaram no ‘eGol Open’, que terminou em dezembro, terão a chance de vestir a camisa de um grande time brasileiro em março, no ‘eGol Pro’, primeiro torneio profissional de futebol eletrônico do país. Equipes como Flamengo, Corinthians, Vasco, Santos, São Paulo, Internacional e Atlético-MG escolherão novos integrantes para suas equipes em um draft que acontece no dia 12 de fevereiro, às 20h, com transmissão ao vivo do SporTV e do canal oficial do e-SporTV no Youtube.

Licenciado pela Konami, o eGol Pro é organizado pela LNK Gaming, uma iniciativa da Globo e DC Set. Torneio online aberto e gratuito disputado na plataforma Player 1, o ‘eGol Open’ reuniu mais de 1.600 jogadores.

Os 14 melhores do ranking participam do draft, que tem três rodadas de escolhas. Na primeira, participam os clubes com três escolhas (São Paulo, Santos e Atlético-MG); na segunda, entra o Vasco, que tem duas escolhas; e na última, os times que escolherão apenas um jogador (Flamengo, Corinthians e Internacional). O número de escolhas foi solicitado por cada clube, de acordo com suas necessidades técnicas.



“A plataforma eGol democratizou o eFootball PES para jogadores amadores e casuais. Agora, alguns têm a chance de defender clubes importantes profissionalmente, em um formato de draft bem parecido com o da NBA. A expectativa é grande para saber quem ficará em cada time. No futebol tradicional, os garotos sonham em jogar profissionalmente e defender o seu clube do coração. Agora, essa possibilidade também existe nos eSports”, diz o narrador Everaldo Marques, que estará na transmissão do ‘eGol Draft’ ao lado do jornalista Caio Maciel.