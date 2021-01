Por Lance

Publicado 29/01/2021 20:00

Rio - A apresentadora Renata Fan reprovou o comportamento de Renato Gaúcho após a derrota do Grêmio para o Flamengo por 4 a 2 na última quinta-feira, na Arena do grêmio, em jogo atrasado da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Renata disse que faltou profissionalismo do treinador gremista e apontou um comportamento de quem "já venceu a Copa do Brasil", competição em que o Tricolor Gaúcho tem o Palmeiras como adversário na final.

"Engraçado, né? Perder um jogo para alguém, não querer jogar muito bem, não estar muito interessado é uma coisa, agora, tomar quatro gols. Me desculpa, ninguém que quer entregar um jogo toma quatro gols, porque é muito... Ele foi muito pouco profissional, porque ele ignorou o jogo de ontem, passou por cima", afirmou Renata nesta tarde no programa "Jogo Aberto", da Band."Outra coisa, quando terminou a partida, ele foi rir na frente das câmeras, de propósito, pegou três jogadores do Flamengo, ficou olhando para os três... Não sei se ele foi pedir emprego no Flamengo, mas acho que não. Se comportando como se já tivesse vencido a Copa do Brasil, como se já tivesse a vaga na Libertadores", completou.Renata Fan ainda identificou um "abalo" no treinador após a derrota no Grenal do último domingo."Agora, Renato Gaúcho, nunca imaginei que ficaria tão abalado porque perdeu um clássico. Xingou a imprensa, o Galhardo, a esposa, a mãe, os jogadores. Eu fico impressionada como o cara perdeu as estribeiras", analisou.Com a derrota, o Grêmio se manteve na 6ª colocação do Brasileirão, com 51 pontos. O próximo adversário do clube gaúcho será o Coritiba, neste domingo, às 16h, no Couto Pereira.