Por MH

Publicado 29/01/2021 18:23

Esperançoso na contratação do atacante Hulk, de 34 anos, que recentemente deixou o futebol chinês, toda a diretoria do Atlético Mineiro trabalha no sentido de conseguir uma flexibilização na pedida salarial do atleta. Além disso, os cartolas esperam que o jogador sinta-se atraído em ser uma espécie de garoto-propaganda da Arena MRV. A nova casa do Galo tem previsão para ser inaugurada em 2022.

Outro ponto atrativo na oferta do Atlético-MG é a possibilidade de Hulk disputar a Libertadores da América. O atacante segue de férias na Paraíba e tem três caminhos possíveis para voltar o quanto antes a atuar: o Galo, o Porto, de Portugal, e o Besiktas, da Turquia.