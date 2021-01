Hulk recebia um salário astronômico na China Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 19:04 | Atualizado 29/01/2021 19:06

Rio - O Atlético-MG anunciou, na noite desta sexta-feira, a contratação do atacante Hulk. O jogador de 34 anos assinou um contrato de dois anos com o clube mineiro, com possibilidade de renovação por mais um.

Hulk havia despertado interesse de outros clubes brasileiros, como Flamengo e Palmeiras, e de clubes da Europa, como o Besiktas, da Turquia, e o Porto, de Portugal.

Hulk estava sem clube desde que deixou o Shanghai SIPG, da China, no fim do ano passado. O atacante foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil.