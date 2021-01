Ronaldo Fenômeno disse que seu clube, o Valladolid, não tem recursos para pagar as multas das joias de Palmeiras e Santos Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 21:04

Rio - O apelido de Fenômeno resume bem a vitoriosa carreira de Ronaldo. Com duas Copa do Mundo no currículo e uma coleção de títulos com as camisas de PSV, da Holanda, Barcelona e Real Madrid, da Espanha, Inter de Milão e Milan, da Itália, além do Corinthians, o ex-atacante revelou uma sentida lacuna em sua galeria de troféus: a Libertadores. Sem apontar favoritos na decisão entre Palmeiras e Santos, neste sábado, às 17h, no Maracanã, Ronaldo revelou o clube pelo qual gostaria de ter levantado a taça.



"Eu deixaria dois dedos, um para a Libertadores e outro para a Liga dos Campeões. Queria ter ganhado uma com Cruzeiro ou Corinthians, e outra com Inter de Milão ou Real Madrid", disse Ronaldo.

Aposentado, o Fenômeno passou em branco na 'versão' europeia da Libertadores, a Liga dos Campeões. Convidado para a coletiva de divulgação da decisão entre Palmeiras e Santos, Ronaldo roubou a cena no evento que contou com ex-goleiro Marcos e o ex-lateral Léo, campeões por Verdão e Peixe, respectivamente.

Publicidade

Proprietário do Real Valladolid, 16º colocado no Campeonato Espanhol, Ronaldo colocou em cena a visão de empresário e investidor ao destacar o trabalho de base dos dois clubes, que chegaram à final com a valiosa colaboração de joias do quilate de Patrick de Paulo, Gabriel Menino, Gabriel Veron, Lucas Braga, Kaio Jorge... Os valores das multas, no entanto, estão acima do poder de investimento do clube do brasileiro.

"Estou observando, mas não tenho condição de comprar. Os clubes brasileiros não falam mais em real, falam em euros, e o Valladolid não pode pagar. O Santos é quem faz melhor esse trabalho. Porque não é só o talento do jogador, é a cultura do clube, a coragem de um treinador de colocar os garotos. Os clubes brasileiros fazem muito bem essa transição", destacou o ex-atacante.

Publicidade

Terceiro maior artilheiro da Seleção, com 62 gols, Ronaldo foi superado por Neymar, com 64, na vitória por 4 a 2 sobre o Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar, mas não perdeu a majestade. Referência no quesito gols, o antigo dono da camisa 9 relembrou os hábitos às vésperas de decisões com uma conversa com o técnico Carlo Ancelotti, quando defendiam o Milan:

"É importante estudar os adversários, coisa que eu nunca fiz. O (Carlo) Ancelotti uma vez veio me perguntar: "E aí, Ronaldo, viu os vídeos, sabe quem vai te marcar, contra quem você vai jogar?". Eu, daquele meu jeito, respondi... "Po, não vi, não sei quem vai me marcar, não conheço meus adversários. Mas pode ter certeza que eles me conhecem".