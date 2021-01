Projota é torcedor declarado do Santos Divulgação

Por LANCE!

Publicado 29/01/2021 20:52

Rio - Neymar, camisa 10 da Seleção Brasileira e do PSG, da França, foi bastante defendido no programa "Big Brother Brasil", da Rede Globo. O "brother" Lucas afirmou que o jogador é o melhor do Mundo e os cantores Rodolffo e Projota concordaram. O sertanejo citou as fortes criticas que o atacante recebe e o rapper, reclamando dos críticos, pediu para que façam melhor.

"A galera bate demais nele. Fico grilado do povo bater nele demais na internet",isse o cantor sertanejo Rodolffo no programa.

"As pessoas dizem assim: "por isso que ele não é o melhor do mundo". Ah, vai lá então e seja você o melhor. Ridículo isso. Se eu abrir a boca para falar algo (negativo) dele, tenho que parar de torcer para o Santos", afirmou o rapper Projota.

Neymar foi revelado pelo Santos, clube no qual Projota é torcedor. O Peixe, inclusive, disputará a final da Libertadores neste sábado contra o Palmeiras, às 17h, no Maracanã, e recebeu o apoio do craque do PSG. Projota, que está no "BBB", não saberá se seu clube conquistou a competição.