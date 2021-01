O atacante Hulk fechou com o Atlético Mineiro Reprodução

Por MH

Publicado 29/01/2021 22:42

Poucas horas depois de ser anunciado oficialmente como o mais novo reforço do Atlético Mineiro, o atacante Hulk usou as suas redes sociais para falar pela primeira vez como jogador do Galo. Revelado pelo Vitória, o jogador ficou mais de 15 anos fora do Brasil. Aos 34 anos, Hulk fechou contrato por duas temporadas. No seu recado para a torcida atleticana, prometeu gols e deixou bem claro o seu objetivo.

"O Atlético Mineiro me deu a oportunidade de voltar a jogar no meu País depois de tanto tempo. Um clube com uma das melhores estruturas do mundo. Com um projeto fantástico. Uma torcida apaixonada e vibrante que abraça seus ídolos. Vou retribuir com aquilo que sempre fiz. Com muitos gols, muita raça e muita vontade de vencer... Venho para ser campeão. Hulk é Galo", disse.

Hulk não poderá ser utilizado na reta final do Campeonato Brasileiro 2020, uma vez que o prazo de inscrição era até o fim de novembro do ano passado. Assim, ele ficará livre para o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e, se a classificação se confirmar, Libertadores, além do Brasileiro 2021.