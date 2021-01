27/11/2019 - FLAMENGO X CEARA - Flamengo reencontra a torcida rubro-negra, nesta quarta-feira, no Maracana, pela 35a rodada do Brasileirao. Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia Daniel Castelo Branco

Por Lance

Publicado 30/01/2021 16:20

Durante o "Baita Amigos" desta sexta-feira, o repórter da Band Marcelo Rozenberg disse que não viu torcedores cariocas com camisas que não fossem do Flamengo durante sua estadia no Rio de Janeiro para a final da Libertadores deste sábado. O repórter disse que ficou impressionado com o número de flamenguistas e que parece que as torcidas de Botafogo, Fluminense e Vasco estão acabando.

"A gente não vê movimentação nenhuma de torcedores. Eu que cheguei aqui na quarta-feira de manhã confesso que eu fiquei impressionado com o número de camisas do Flamengo. Parece que só tem flamenguista na cidade, que não existe tricolor, vascaíno, botafoguense, que são realmente torcidas em extinção", disse o repórter após ser perguntado pelo apresentador e ex-jogador Neto sobre a movimentação de torcedores na cidade.

Publicidade

"Eu fiquei perto da estação Maracanã e é uma coisa impressionante. A cada 15 segundos passava um torcedor com a camisa do Flamengo. Eu vi, realmente, eu confesso aqui, umas quatro ou cinco camisas do Palmeiras e umas duas ou três do Santos. Nada além disso", completou Marcelo Rozenberg.



​A final da Libertadores entre Palmeiras e Santos acontece nesse sábado, 30 de janeiro, às 17h, no Maracanã. A partida terá transmissão no SBT, na TV aberta, e no FOX Sports, no circuito fechado.