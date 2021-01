Por O Dia

Publicado 30/01/2021 19:35

Rio - Um torcedor irá protocolar, na próxima segunda-feira, uma petição junto à CBF para que o Brasileirão de 2020 não tenha rebaixamento. A informação foi divulgada pelo repórter Thiago Veras, da Rádio Tupi.

A petição foi feita pelo advogado Dr. Arley Carvalho, do escritório Antunes Advogados Associados. pic.twitter.com/6WRuRHaaue — Thiago Veras (@verasthiago) January 30, 2021

De acordo com documentos divulgados pelo jornalista, o motivo alegado para a ação é a pandemia do novo coronavírus, que influenciou diretamente na competição. O torcedor é José Paulo Ferreira Bouças, que teve a petição feita pelo advogado Dr. Arley Carvalho, do escritório Antunes Advogados Associados.