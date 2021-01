Gerson diz ter sofrido injúria racial contra o Bahia Daniel Castelo Branco

Publicado 30/01/2021 17:32

Rio - O técnico Tite está no Maracanã na tarde deste sábado para acompanhar a final da Libertadores entre Palmeiras e Santos. Segundo o site "GE", ao chegar ao local, ele ouviu cobranças para convocar o meia Gerson, do Flamengo, para a seleção brasileira.

"O que mais ele precisa fazer para ser chamado?", disse um torcedor.

Além das cobranças, o treinador também foi alvo de brincadeiras. Alguns chegaram a pedir as convocações do atacante Lincoln, que deixou o Flamengo recentemente, Ribamar, ex-Vasco e até do argentino German Cano.