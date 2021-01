Players of Palmeiras celebrate with the trophy after winning the Copa Libertadores football tournament by defeating Santos in the all-Brazilian final match at Maracana Stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on January 30, 2021. (Photo by Silvia Izquierdo / POOL / AFP) AFP

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 20:03

Rio - A TV Globo não teve sucesso em sua estratégia de tocar o primeiro Big Fone do "BBB 20" neste sábado, durante a final da Libertadores entre Palmeiras e Santos. Segundo dados obtidos pelo "UOL", a emissora carioca foi derrotada pelo SBT, que transmitiu a partida com exclusividade na TV aberta.

De acordo com os números, no primeiro toque do Big Fone, entre 17h55 e 18h, a Globo marcou 11 pontos em São Paulo, contra 21 do SBT. No segundo, às 18h23, a emissora carioca permaneceu com 11, enquanto o canal de Sílvio Santos chegou a 25. Por fim, às 18h45, o placar foi de 26 a 11.

A derrota já era esperada pela TV Globo, que apenas tentou amenizar o prejuízo. Cada ponto equivale a 214 mil indivíduos em São Paulo.