Neymar fica 'pistola' com gol do Palmeiras Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 31/01/2021 11:29

Rio - Torcedor do Santos assumido, Neymar assistiu a derrota do Peixe para o Palmeiras por 1 a 0, na final da Libertadores, no Maracanã, no último sábado. O craque do PSG não conseguiu esconder sua irritação na momento do gol do Alviverde.

Leandro Paredes, colega de equipe do brasileiro, postou um vídeo em seu Instagram no qual o atacante, que está vestindo a camisa do Santos, está andando de um lado para o outro, e resmungando olhando para o telão.



Confira o momento:

Na véspera de Lorient e PSG pela Ligue 1, Neymar viu do hotel da delegação a vitória e o título de campeão do Palmeiras sobre o Santos, na final da Libertadores, por 1 a 0.



: Paredes/Neymar! pic.twitter.com/0zHTslZnkz — Lendário Neymar Jr. (@LNJROFICIAL) January 30, 2021



Apesar da rivalidade, Neymar parabenizou o Palmeiras pelo seu segundo título da Libertadores em suas redes sociais.

"PARABÉNS AO PALMEIRAS pelo título!! É muito importante pro futebol brasileiro essa taça seguir no nosso país!!", escreveu