Publicado 31/01/2021 13:08

Rio - Leandro Silva, ex-Cruzeiro e Palmeiras, foi detido neste sábado, ao tentar entrar no Maracanã com credenciais falsas para a final da Libertadores. O ex-lateral teve que assistir a partida entre Palmeiras e Santos na 18º Delegacia de Polícia no Rio de Janeiro.

Confira a nota da Polícia Militar do Rio de Janeiro:



"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro informa que, na tarde deste sábado (30/01) equipe do BEPE (Batalhão de Policiamento em Estádios) que realizavam o bloqueio da Rua São francisco Xavier com Isidro de Figueiredo, em função da final da Libertadores que acontece no Maracanã, abordou dez (10) pessoas com credenciais possivelmente falsas, sendo conduzidos a 18 DP para apreciação da autoridade Policial".

Leandro Silva estava com mais três influencers, Lucas Tylty, Lucas Jornal e Thiago Rezino, que também foram detidos com eles. Todos afirmam que caíram num golpe.

A Conmebol disponibilizou apenas 2.500 credenciais para acompanhar a final. Cambistas estavam espalhados pelo Maracanã com "ingressos" para a partida.