Rio - Neste domingo, o Goiás visita o Fluminense em busca da sua segunda vitória seguida no Brasileirão para ganhar força na briga contra o rebaixamento. Na última rodada, o Esmeraldino venceu o Santos de virada por 4 a 3, na Vila Belmiro. Destaque da equipe, o goleiro Tadeu falou sobre a mudança de postura na vitória contra a equipe paulista e projeta arrancada para manter o Verdão na Série A.

"Tivemos um ajuste no posicionamento da equipe e da forma de jogar. O Santos foi muito superior no primeiro tempo e tiveram controle do jogo. Além da nossa mudança tática, a nossa postura foi crucial para conseguirmos a virada. Se voltássemos com a mesma postura, a gente seria goleado e passaria vergonha. A nossa postura no segundo tempo foi muito boa e importante para conseguirmos uma grande vitória."



Confiante após excelente resultado na Vila mais famosa do mundo, o Goiás vem com tudo nesse domingo para emplacar a segunda vitória no Campeonato Brasileiro. Apesar do bom momento do Fluminense na competição, o goleiro Tadeu falou sobre a expectativa no confronto e tratou a partida como uma final.

"A expectativa é de fazer um grande jogo e buscar um bom resultado. Ainda estamos um pouco distantes de sair da zona. Então esses últimos seis jogos são seis finais e contra o Fluminense, independente do momento que eles vivem, temos que pensar no nosso momento, que é bom, após a grande vitória na última rodada. A gente sabe que se voltar com mais uma vitória, nos deixa mais próximo de sair da zona de rebaixamento."