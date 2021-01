Pedro é um dos destaques do Flamengo Luciano Belford

Por O Dia

Publicado 31/01/2021 16:17

Rio - Antes de se transferir para a Fiorentina-ITA em 2019, Pedro recebeu uma proposta para deixar o Fluminense e ir jogar no Flamengo. Em sua conta no Instagram, Celso Barros, vice-presidente geral e desafeto declarado do presidente Mário Bittencourt, disse que o mandatário "ficou possesso" quando o camisa 9 manifestou o desejo de se transferir para o Rubro-Negro.

"Num dos últimos encontros, o jogador manifestou o seu desejo de jogar no Flamengo e o presidente ficou possesso, dizendo que para o Flamengo não o venderia de jeito nenhum. Eu pensei até que ele fosse infartar, tamanha era a sua vermelhidão e seu ódio", escreveu Celso.

"Na última reunião em que foram definidos os valores da venda e as comissões dos agentes, ele me disse que eu não precisava ir e que iria ‘quebrar o pau’ com os empresários", completou.

Na época, a oferta do Flamengo por Pedro foi de 10 milhões de euros, superior a da Fiorentina, mas Mário preferiu negociar com os italianos. Poucos meses depois, o atacante voltou ao Brasil para vestir a camisa rubro-negra.