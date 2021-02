Por Lance

Publicado 31/01/2021 19:31

O jornal "El Mundo" revelou que o último contrato assinado por Messi com o Barcelona, ainda na Era Bartomeu, vai gerar ao argentino mais de 555 milhões de euros (mais de R$ 3,6 bilhões), entre salário, direito de imagem e variáveis. O vínculo foi assinado há quatro temporadas e se encerra ao fim desta campanha.

As informações indicam que o camisa 10 recebe em média cerca de 75 milhões de euros (R$R$ 498,8 milhões) por ano, valor que representa mais do que o dobro do que Cristiano Ronaldo e Neymar recebem em suas equipes. Os números também representam duas vezes mais do que os times de basquete, handebol e outras modalidades esportivas.

Em nota, o Barcelona lamentou a publicação do contrato por se "tratar de um acordo privado e regido pelo princípio de confidencialidade" e afirmou que pode entrar na justiça caso algum dano seja causado ao clube por conta da reportagem. Os catalães também expressaram apoio ao Messi e disseram que a matéria foi uma tentativa de descredibilizar a imagem do argentino e desestabilizar a relação entre as partes.