Vibrando aqui com o amigo @JCAcanalha , um dos caras mais incríveis com que já trabalhei. Agora é buscar o caneco, Johnny!

Domingão largadão no sofá, só esperando a transmissão da @rpcparana e do nada PÁ



João Canalha no The Vovoice. Grata surpresa! https://t.co/5nQEmwukKr