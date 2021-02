Barbieri Reprodução

01/02/2021

Rio - O Bragantino foi a Porto Alegre, no último domingo, para enfrentar o Internacional, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo enfrentando o líder, o clube paulista fez um bom jogo, mas não conseguiu sair com a vitória. O resultado irritou com treinador do clube paulista.

O técnico Maurício Barbieri, ex-Flamengo e atual comandante do Bragantino, saiu na "bronca" com a arbitragem de vídeo da partida. O treinador reclamou bastante do pênalti marcado pelo VAR para os colorados já na segunda etapa do confronto.



"Ele mostra a imagem que ele quer. Isso é uma vergonha!", criticou Barbieri.



No lance a bola pega no braço de Wewerton, após análise do árbitro de vídeo a penalidade foi marcada. Após o jogo, o laterla-direito pediu desculpas pelo lance, já que foi flagrado pelo "VAR".

“Na minha opinião viemos para ganhar o jogo. Infelizmente não foi possível. Num lance que eu achei que não foi pênalti, eu estava correndo, a bola pegou no meu braço... Na minha barriga, e no meu braço, e saiu. Mas se o VAR disse que foi pênalti, tenho que assumir meu erro. Se o VAR disse que foi, se a interpretação do árbitro foi, eu fiz de tudo pela equipe, corri, mas infelizmente não saímos com a vitória hoje”, disse Weverton.