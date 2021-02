Mauro Icardi Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 17:47

Rio - A casa do atacante Mauro Icardi, do PSG, localizada em Neuilly-sur-Seine, na França, foi furtada segundo informações do jornal L'Équipe. Ainda de acordo com a publicação, os ladrões levaram cerca de R$ 2,6 milhões (400 mil euros) em bens, da casa do atleta.

Publicidade

O ocorrido aconteceu no último sábado, quando o atacante argentino estava viajando com a equipe para o Campeonato Francês, para enfrentar o Lorient. A equipe de Neymar e Mbappé foi derrotada por 3 a 2.

Icardi chegou ao PSG em 2019. Ao todo, o jogador atuou em 44 jogos com a camisa do clube francês e marcou 25 gols pela equipe.