Abel Braga Ricardo Duarte/Internacional

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 12:32

Rio - A vitória sobre o Bragantino mante o Internacional na liderança do Brasileirão e fez com que Abel Braga conseguisse quebrar uma marca conquistada por Jorge Jesus no Brasileiro de 2019. O resultado foi o nono triunfo consecutivo do Colorado no campeonato nacional.

No ano passado, sob o comando do treinador português, o Flamengo, que foi campeão brasileiro, conseguiu uma sequência de nove vitórias seguidas. Além do Rubro-Negro, o Cruzeiro, de 2003, campeão brasileiro, sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, também conseguiu o feito.

Abel Braga comandou o Flamengo em 2019 e acabou pedindo demissão ao saber que o Rubro-Negro negociava com Jorge Jesus. O treinador brasileiro foi muito criticado pelo seu rendimento no clube carioca. Depois que assumir o Rubro-Negro, o português conquistou o Brasileiro e a Libertadores em 2019.



No momento, o Internacional é o grande favorito ao título do Brasileiro. Com 65 pontos e líder da competição, o Colorado tem 82% de chances de conquistar a taça. A equipe gaúcha não levanta o troféu desde 1979, quando se sagrou tricampeão do torneio.