Zagueiro Rafael Ribeiro estreou pelos profissionais do Náutico em 2017 Léo Lemos/CNC

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 12:59 | Atualizado 01/02/2021 15:23

A menos de um mês para o início da temporada 2021, o Fluminense deve assinar em breve com a primeira contratação. Trata-se do zagueiro Rafael Ribeiro, de 25 anos, que desembarcou no Rio nesta segunda-feira (1), segundo o GE, e chegará por empréstimo junto ao Náutico.



O acerto entre os clubes já aconteceu no fim do ano passado. Entretanto, ficou acordado que Rafael Ribeiro só chegaria após o fim da Série B. O zagueiro ajudou o clube, único pelo qual jogou profissionalmente desde 2017, na luta contra o rebaixamento (terminou em 16º lugar).



Publicidade

No contrato de empréstimo, tem estipulado um valor de compra caso o Fluminense decida exercer o seu direito. A questão da divisão das parcelas foi um entrave para o acerto, mas os clubes se acertaram. Rafael Ribeiro fará exames médicos e, caso seja aprovado, se juntará ao elenco já pensando em 2021.



Atualmente, o Fluminense conta apenas com Luccas Claro, Nino e Matheus Ferraz, além do jovem Luan, de 19 anos, que estava na equipe sub-23 e acabou integrado aos profissionais definitivamente após a saída de Digão para a Tailândia.

Publicidade

Além do zagueiro do Náutico, o Fluminense também tem um acerto com Samuel Xavier, lateral direito do Ceará. Entretanto, ele, que tem 30 anos, é aguardado apenas após o fim do Campeonato Brasileiro.