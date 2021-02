Douglas Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 14:50 | Atualizado 01/02/2021 14:56

Rio - O goleiro Douglas, do Bahia, levou cinco pontos no rosto após o lance impressionante na partida contra o Vasco, em São Januário. O jogador levou a pior em uma divida com Leandro Castan. O zagueiro do Vasco acabou chutando o rosto do atleta do clube baiano. Apesar do lance ter sido bastante forte, o arqueiro não deverá ser problema para os próximos jogos da sua equipe.

Publicidade

"[Douglas] Teve um corte profundo, a princípio sem suspeita de fratura ou uma lesão mais grave, e não tem nenhum sintoma neurológico. Tomou 5 pontos e está sob observação. A princípio não preocupa para os próximos jogos", escreveu o clube nas redes sociais.



O próprio goleiro também comentou o lance nas redes sociais do Bahia. Na opinião dele, o zagueiro Leandro Castan, que acabou expulso pela jogada, não teve maldade na forma como disputou o lance com ele.

Publicidade

"Pancada forte, mas estou melhorando. Pegou na garganta, o que incomoda, mas era uma bola decisiva. Não vi maldade, o atleta veio falar comigo, mas não poderia deixar de ir. Não foi nada demais, tirando a marca e os pontos. Recuperar para, se tiver condições, jogar quarta", disse.

Pelas redes sociais, o zagueiro Leandro Castan afirmou ter conversa com o goleiro do Bahia após o jogo. Mesmo assim, o jogador do Vasco fez questão de pedir publicamente desculpas ao jogador do clube baiano.

Publicidade

"Já falei com ele no vestiário mas queria pedir desculpas publicamente ao Douglas pelo lance e deixar claro que não tive a menor intenção de machucar um colega de profissão", disse.