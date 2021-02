Neto Divulgação/Band

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 15:50

Rio - Mudança nas atrações esportivas da Band. O ex-jogador do São Paulo, Grêmio e Fluminense, Souza, é o novo comentarista do Donos da Bola. O ex-meia será o substituto de Edilson Capetinha. O ex-jogador de Vasco e Flamengo vai participar do programa Jogo Aberto.

De acordo com Neto, apresentador da atração que Souza irá participar, o ex-jogador do Fluminense assinou por dois anos com a emissora. Souza, de 41 anos, jogava futebol até o ano passado, quando defendeu o Murici, de Alagoas.



"Souza, você é um cara que a gente ama de paixão e, quando eu liguei para você e falei que o pessoal queria você, fiquei muito feliz. Um beijo para o Edílson, que foi para o Jogo Aberto, a gente fica muito feliz por ele também", disse Neto ao dar as boas vindas ao novo comentarista. "Eu que agradeço, Neto. É um prazer! Espero aprender muito com vocês", agradeceu Souza.