Publicado 01/02/2021 19:28

Porto Alegre - Nove vitórias seguidas, recorde quebrado, liderança isolada no Brasileirão, tudo parece estar dando certo para Abel Braga no comando do Internacional. Apesar disso, seu contrato acaba no final de fevereiro e seu futuro no clube está incerto. Segundo informações do site "Goal", o estafe do técnico foi consultado nos últimos dias pelo Al-Nasr dos Emirados Árabes. Porém, o treinador recusou a investida.

A diretoria do Inter diz que não foi procurada pelos árabes, aliás, tanto os dirigentes quanto Abel não pretendem discutir sobre renovação de contrato nesta reta final do campeonato. O foco no momento é a briga pelo título e há uma blindagem para que nada extracampo possa se tornar um problema neste momento decisivo.

Portanto, quaisquer planejamentos para a temporada que se aproxima estão "congelados". A diretoria colorada tem um acerto verbal com Miguel Ángel Ramírez para 2021, mas não há nada oficial.

Com 65 pontos e faltando apenas 5 rodadas para o fim do Brasileirão, o Inter é o atual líder da competição e só depende de si para ser campeão. O colorado volta a campo nesta quinta-feira, quando enfrenta o Athlético, em casa, às 21h. A partida é válida pela 34ª rodada.