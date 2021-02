Fernando Diniz Van Campos

Publicado 01/02/2021 16:45

Rio - Após mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, o São Paulo resolveu anunciar a saúda do técnico Fernando Diniz. Além dele, o Tricolor Paulista também divulgou que o diretor executivo de futebol, Raí, também deixou o clube do Morumbi. Faltam cinco rodadas para o fim do Brasileiro.

Fernando Diniz não resistiu ao momento ruim do São Paulo. Após liderar o campeonato nacional por boa parte da temporada, o Tricolor não consegue vencer, desde a eliminação para o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil, no fim do ano passado.

A última vitória do São Paulo aconteceu na partida contra o Fluminense no dia 26 de dezembro. Depois disso, a equipe paulista entrou em campo sete vezes, sendo uma pela Copa do Brasil e seis pelo Brasileiro. Ao todo foram quatro derrotas e três empates.



O treinador chegou ao São Paulo no fim de setembro de 2019. Ao todo, o treinador comandou o Tricolor Paulista por 74 partidas, com 34 vitórias, 20 empates e 20 derrotas. Além de Diniz e Raí, deixam o clube também o preparador físico Wagner Bertelli e os auxiliares Marcio Araújo e Eduardo Zuma, que chegaram ao clube junto com o treinador.