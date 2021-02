Após 16 anos no exterior, Hulk volta ao Brasil para defender o Galo nas próximas duas temporadas Reprodução/TV Galo

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 17:32

Belo Horizonte - Principal contratação do futebol brasileiro em 2021, Hulk é aguardado nesta quarta-feira na Cidade do Galo para realizar exames e testes físicos antes da apresentação oficial como novo reforço do Atlético-MG. Após 16 anos no exterior, o atacante, de 34 anos, assinou contrato com validade até o fim de 2022, mas o torcedor atleticano precisará ser paciente para vê-lo em ação. Com o encerramento das inscrições no Brasileiro, Hulk será preparado para a estreia no Campeonato Mineiro, dia 28, no Mineirão, contra o URT.

Com Flamengo e Palmeiras no páreo, o Galo tomou a dianteira e superou até mesmo a concorrência de clubes dos Estados Unidos e da Turquia. Livre no mercado desde o fim do contrato com o Shanghai SIPG, da China, em dezembro, o atacante não teve pressa para definir o destino. Paciente, a diretoria do Atlético atendeu a mais um pedido de Jorge Sampaoli. Com mais de R$ 180 gastos na montagem do elenco de 2020, o Galo voltou a mostrar força no mercado da bola.

Publicidade

"Com certeza todos conhecem. Hulk já disputou Copa do Mundo, já passou por grandes clubes, é um grande jogador que vai chegar para somar. Vai ser bem recebido, porque o grupo é muito bom. Falo por mim, que me acolheram muito bem quando cheguei. Uma boa sorte ao Hulk e que ele possa nos ajudar bastante", avaliou o lateral-esquerdo Guilherme Arana.

Na lista dos 20 jogadores mais bem pagos do mundo, o paraibano, de acordo com a revista 'France Football' recebia 23,5 milhões de euros no futebol chinês: cerca de R$ 155 milhões anuais ou R$ 12,9 milhões por mês, na cotação atual da moeda. Na volta ao Brasil, aceitou o projeto do Galo, respeitando a realidade financeira do clube.

Publicidade

Revelado pelo Vitória, Hulk está fora do Brasil há 16 anos. Na Europa, foi destaque com as camisas de Porto, de Portugal, e Zenit, da Rússia. Na Ásia, virou ídolo. No Japão passou pelo Kawasaki Frontale, Consadole Sapporo e Tokyo Verdy. No Shanghai SIPG, da China, entre 2016 e 2020, entrou para galeria dos jogadores mais bem pagos do mundo.





Hulk, que defendeu o Brasil na Copa do Mundo de 2014,