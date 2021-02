Evanilson comemora mais um gol com a camisa do Porto Divulgação/Instagram Porto

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 18:25

Em busca de seu espaço no Porto, Evanilson, ex-Fluminense, marcou mais um gol. O atacante entrou no segundo tempo da partida em casa contra o Rio Ave, pelo Campeonato Português, e fechou o placar em 2 a 0. Antes, Luis Diaz abriu o placar.

Esse é o quarto gol de Evanilson em 12 partidas pelo Porto. E um dos mais especiais, pois pôde dedicar à filha que ainda irá nascer.



“Estou muito feliz por poder marcar mais esse gol num momento tão especial da minha vida pessoal. Venho conseguindo ajudar o Porto com gols e esse de hoje, mais uma vez, dedico à minha família e à minha filha Madalena, que está a caminho. Graças a Deus conquistamos uma grande vitória, que nos mantém na briga pela liderança da competição. Agora é descansar e já pensar na próxima partida”, afirmou Evanilson.



Com o resultado, o Porto segue em segundo lugar no Campeonato Português, com 38 pontos, um atrás do Sporting, que ainda joga nesta segunda-feira (1) o clássico com o Benfica.