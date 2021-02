Felipe Conceição Vítor Silva/SSPress/Botafogo

Por Venê Casagrande

Publicado 02/02/2021 08:00 | Atualizado 02/02/2021 08:22

O técnico Felipe Conceição ainda não iniciou efetivamente os trabalhos no Cruzeiro, mas tem mantido contato diário com a diretoria da Raposa para traçar os planos para a temporada 2021. Um dos assuntos resolvidos nas últimas horas foi a pauta "comissão técnica". O comandante definiu quais profissionais levará com ele para trabalhar no clube mineiro. São eles: o preparador físico Ronaldo Torres, o auxiliar-técnico Fabrício Vasconcellos, e o analista de desempenho Bernardo Lima.



O preparador físico Ronaldo Torres estava trabalhando com Felipe Conceição no Guarani e já sabe como o treinador gosta de trabalhar no dia a dia. O auxiliar Fabrício Vasconcellos trabalhou com o técnico no Botafogo, em 2018, e estava no Athletico-PR. Fabrício atuou ao lado de Conceição na base. Em 2015, quando o Alvinegro chegou à final da Copa do Brasil Sub-17, ele trabalhava como preparador físico. Já Bernardo Lima, que será o analista de desempenho, se despediu do Goiás nos últimos dias e já assinou a rescisão do vínculo com o Esmeraldino.



Felipe Conceição é esperado em Belo Horizonte para se apresentar ao Cruzeiro na quarta-feira, mas só iniciará os trabalhos no dia 8 de fevereiro. O primeiro desafio de Conceição como comandante da Raposa será no dia 28 de fevereiro, quando a Raposa visitará o Uberlândia, na rodada de abertura do Campeonato Mineiro.

O contrato de Felipe Conceição com o Cruzeiro é válido até dezembro de 2021. Para tirar o treinador do Guarani, a Raposa bancou a multa rescisória avaliada em R$ 100 mil, pois o técnico tinha vínculo com o Bugre até o fim deste ano.