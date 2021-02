Os grupos do torneio masculino de basquete na Olimpíada de Tóquio Divulgação/Fiba

Publicado 02/02/2021 12:32

Em meio à indefinição sobre a Olimpíada de Tóquio 2020, os grupos das competições de basquete masculina e feminina estão definidos. Em sorteio realizado neste terça-feira (2) pela Federação Internacional de Basquete (Fiba), o Brasil poderá cair no Grupo B, com Nigéria e Austrália, caso se classifique no pré-olímpico de Split, na Croácia.

O Brasil disputa uma vaga com Croácia, Tunísia, Alemanha, México e Rússia. E precisa ser o campeão para ir à Olimpíada. O outro integrante do Grupo B sairá do vencedor do pré-olímpico de Belgrado, entre Sérvia, República Dominicana, Nova Zelândia, Porto Rico, Itália e Senegal.



No Grupo A da Olimpíada, já há três seleções definidas: Irã, França e Estados Unidos. Canadá, China, Grécia, Uruguai, República Tcheca e Turquia disputam a última vaga que sai do pré-olímpico de Victoria, no Canadá.



Já no Grupo C, Argentina, Japão e Espanha aguardam a definição do último classificado, que sairá do pré-olímpico de Kaunas, na Lituânia. Os donos da casa disputam a vaga com Coreia do Sul, Venezuela, Polônia, Eslovênia e Angola.



Já no feminino, o Brasil não tem mais chances de disputar a Olimpíada e os grupos já estão definidos. No A, Coreia do Sul, Sérvia, Canadá e Espanha. No B, Nigéria, Japão, França e Estados Unidos. E no C, Austrália, Porto Rico, China e Bélgica.



Com início das Olimpíadas em 23 de julho, os homens começam a jogar no dia 25 e fazem a final em 7 de agosto. Já as mulheres estreiam no dia 26 de julho e jogam até 8 de agosto.