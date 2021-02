Narrador Luis Roberto, do Grupo Globo Reprodução

Publicado 02/02/2021 13:45

Rio - A TV Globo e o SporTV não exibirão nenhuma partida da 38ª rodada do Brasileirão, a última do campeonato, marcada para o próximo dia 25, com todos os jogos às 21h30. Segundo tabela divulgada pela CBF, as partidas só contarão com transmissões do Premiere e da TNT Sports.

O cenário não é definitivo e ainda pode mudar, caso a TV Globo mude de ideia. No entanto, o cenário atual é de que não haverá transmissão na TV aberta e nem no SporTV.

Confira a tabela da última rodada:

Fluminense x Fortaleza – Premiere



Vasco x Goiás – Premiere



São Paulo x Flamengo – Premiere



Red Bull Bragantino x Grêmio – Premiere



Atlético-MG x Palmeiras – Premiere



Internacional x Corinthians – Premiere



Bahia x Santos – Premiere e TNT Sports



Athletico x Sport – sem transmissão



Ceará x Botafogo – Premiere



Atlético-GO x Coritiba – Premiere