Publicado 02/02/2021 15:13

Rio - Depois de mais uma temporada na Ilha da Luta, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, o UFC está de volta a Las Vegas. O primeiro evento do ano em solo americano tem na luta principal um duelo de gigantes pela divisão dos pesados (até 120,2kg). O holandês Allistair Overeem, com 1,96m, quinto colocado no ranking da categoria, quer uma nova chance de disputar o cinturão. Para isso, precisa vencer o russo Alexander “Drago” Volkov, de 2,01m, sexto no ranking e que ganhou o apelido por conta de um dos personagens mais icônicos do cinema: o boxeador Ivan Drago, antagonista do clássico ‘Rocky IV’.

O Combate transmite ao vivo neste sábado, dia 6, a partir das 18h40, todas as lutas do evento, que conta com a participação de cinco brasileiros.



Na co-luta principal, o americano Cory Sandhagen, derrotado apenas uma vez nos últimos dez combates e segundo no ranking dos galos (até 61,2kg), tem pela frente o ex-campeão dos leves Frankie Edgar. Pela divisão dos moscas (até 56,7kg), o carioca Alexandre Pantoja, quinto no ranking, vai em busca de reabilitação diante do angolano Manel Kape, que faz a sua estreia no UFC. Ainda no card principal, o amazonense Carlos Diego Ferreira, embalado por seis vitórias consecutivas, mede forças com o americano Beneil Dariush. Pelo card preliminar, o paulista Danilo Marques, sobe pela segunda vez no octógono do UFC diante do americano Mike Rodriguez, lutador revelado pelo programa “Contender Series”.

A mineira Lara Procópio, especialista em jiu-jitsu, enfrenta a inglesa Molly McCann pela categoria peso-mosca e a capixaba Karol Rosa, invicta no UFC, duela com a panamenha Joselyne Edwards na divisão dos galos.