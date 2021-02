Final da Libertadores no Maracanã teve a presença de alguns convidados, causando aglomerações AFP

Publicado 02/02/2021 17:49

Rio - A Conmebol recebeu uma multa de R$ 14 mil por conta da aglomeração de torcedores na final da Libertadores, no último sábado, no Maracanã. A punição foi aplicada pelo Instituto de Vigilância Sanitária, que avaliou uma infração no Art. 30 inciso XXV do Decreto 45585 de 27 dezembro de 2018.

A multa foi aplicada mesmo com a entidade tendo exigido um exame PCR negativo de Covid-19, feito 96 horas antes do jogo. Durante a partida, o sistema de som do Maracanã chegou a pedir, em vão, que os torcedores não se aglomerassem e respeitassem o espaço entre as cadeiras.

A presença de alguns torcedores convidados no estádio foi liberada com base em um decreto do Governo do Rio de Janeiro autorizou a presença de até 5 mil pessoas no Maracanã. Uma série de regras foram impostas, mas nem todas foram seguidas.