Ronaldo e Tino Marcos Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 19:51

Rio - Ronaldo Fenômeno prestou uma homenagem ao repórter Tino Marcos, que anunciou nesta terça-feira sua saída da Globo após 35 anos. Em sua conta no Instagram, o craque afirmou que foi uma honra ter sua carreira contada pelo jornalista.

"Mais do que contar boas histórias, Tino conta bem, conta como ninguém. Que honra foi ter a minha carreira contada por ele. Quando tudo começou, eu sonhava em ser entrevistado por Tino. O dia chegou quando eu ainda estava no Cruzeiro e sua narrativa me acompanhou até a minha despedida dos gramados", escreveu.

Ao longo de 35 anos de Globo, Tino Marcos cobriu oito Copas do Mundo, seis Jogos Olímpicos e passou 30 anos fazendo a cobertura da seleção brasileira.