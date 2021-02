Tiago Nunes REPRODUÇÃO do TWITER

Por MH

Publicado 02/02/2021 17:10

A diretoria do Cuiabá ofereceu ao técnico Tiago Nunes, ex-Athletico Paranaense e Corinthians, uma proposta para dirigir a equipe no Campeonato Brasileiro-2021. A equipe procura um substituto experiente para a vaga de Allan Aal, desligado na última segunda-feira. O acordo pela não continuidade do antigo treinador estava prevista.

De acordo com informações do site Globoesporte.com, Tiago Nunes procurou saber algumas informações sobre a cidade e sobre toda a estrutura do clube. Tiago Nunes tem história em Mato Grosso. Em 2010, assumiu o Luverdense como técnico. Um ano antes, no primeiro título mato-grossense do time de Lucas do Rio Verde, ele era preparador físico.