Vice-presidente do Benfica, o ex-jogador Rui Costa lamentou a ausência de Jorge Jesus no comando da equipe, mas garantiu que o técnico se recupera bem da covid-19. O comandante português testou positivo para a doença, o que foi confirmado no dia 28 de janeiro.



"Jorge Jesus foi uma perda importante. O mister está melhor, recuperando-se bem, mas não conseguimos dizer ainda quando é que ele poderá voltar a treinar. Nesse momento a preocupação maior é com a sua saúde porque não é uma brincadeira. Quando se trata de saúde tudo o resto passa para segundo plano", disse Rui Costa em entrevista à BTV, canal de TV do clube.



Jorge Jesus, de 66 anos, apresentou febre, tosse e um pouco de dificuldade respiratória nos primeiros dias, segundo o Benfica, que monitora o treinador com o seu departamento médico. Antes de testar positivo, Jesus realizou outros sete testes nas últimas duas semanas.