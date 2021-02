Dortmund's Norwegian forward Erling Braut Haaland (R) celebrates scoring with his team-mates during the German Cup (DFB Pokal) last 16 football match BVB Borussia Dortmund vs SC Paderborn in Dortmund, western Germany on February 2, 2021. (Photo by Frederic Scheidemann / various sources / AFP) / DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND QUASI-VIDEO. AFP

Alemanha - O Borussia Dortmund sofreu nesta terça-feira, mas avançou às quartas de final da Copa da Alemanha. Jogando em casa, precisou da prorrogação para superar o Paderborn. Já o Bayer Leverkusen se despediu diante de uma equipe da quarta divisão nacional.

Principal contratação do Borussia nos últimos anos, Erling Haaland foi quem garantiu a equipe de Dortmund na próxima fase da competição. Ele marcou o gol decisivo do confronto, no primeiro tempo da prorrogação. Assim, o Borussia venceu por 3 a 2, após 2 a 2 no período de 90 minutos.

No tempo normal, o Borussia chegou a abrir 2 a 0 no placar, com gols de Emre Can, aos 9, e Jadon Sancho, aos 16 minutos do primeiro tempo. Mas o Paderborn, da segunda divisão, passou a reagir nos minutos finais da partida. Julian Justvan descontou aos 34 e Prince Osei Owusu converteu pênalti aos 52 minutos do segundo tempo.

Entre os dois gols, Haaland teve um gol anulado, também nos acréscimos. Na prorrogação, o atacante norueguês não perdoou e garantiu a vitória e a classificação do time de Dortmund.

Já o Bayer Leverkusen se despediu da Copa da Alemanha ao levar 2 a 1 do modesto RW Essen, da quarta divisão, fora de casa. Todos os gols da partida saíram na prorrogação. Leon Bailey anotou o gol do Bayer.

Já o Werder Bremen confirmou o favoritismo sobre o Greuther Fuerth ao vencer por 2 a 0. O Holstein Kiel também avançou ao superar o Darmstadt nos pênaltis por 7 a 6, após empate por 1 a 1 nos 90 minutos.