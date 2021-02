Avião de belga Reprodução

Rio - O avião particular do atacante belga do Napoli, Dries Mertens, saiu da pista ao tentar pousar em Eindhoven, na sua cidade natal. Segundo as primeiras informações, o jogador passa bem e não sofreu ferimentos.

Devido à chuva forte, um jornal local relata que os pilotos não conseguiram manter o avião particular na pista durante o pouso. Com Mertens e seu cachorro a bordo, o avião se moveu além do planejado e deslizou para a grama da zona de segurança.

“Fomos chamados para prestar assistência. Colocamos a aeronave de volta na pista com veículos técnicos", disse ao jornal um membro da equipe do corpo de bombeiros de Antuérpia.



O atacante, que não vai jogar hoje contra o Atalanta, pela Copa da Itália, está na Bélgica para se consultar com um médico de confiança. Ele torceu o tornozelo esquerdo na derrota para o Inter, em meados de dezembro. Após um mês, ele voltou a sentir o mesmo problema ao tentar um retorno contra a Fiorentina.



Mertens será tratado na clínica Move to Cure, em Antuérpia, sob a supervisão do fisioterapeuta da equipe belga.