04/02/2021

Rio - O Santos divulgou nota oficial para repudiar o uso do termo "crioulinho" pelo narrador Haroldo de Souza, da Rádio Gre-Nal, de Porto Alegre, para se referir ao atacante Lucas Braga durante o jogo do time paulista com o Grêmio, na tarde desta quarta.



Durante uma conversa com o repórter que estava no campo, Haroldo perguntou ao colega: "Aquele crioulinho que está lá na ponta esquerda do time do Santos, quem é ele?". Ao receber a resposta de que era Lucas Braga, Haroldo completou: "Ah, o Lucas Braga que está caído lá. É o moreno, né? Moreno, cidadão de cor, numa boa".

O Santos destacou que o termo usado para se referir ao atacante é pejorativo e publicou uma nota oficial. "O Santos FC não vem por meio desta apenas lamentar ou repudiar os termos racistas "utilizados pelo narrador Haroldo de Souza, da Rádio Gre-Nal. Não cabem mais lamentos ou notas de repúdio sobre racismo em pleno 2021. Cabe ação e mobilização", escreveu.



"O clube, através de seu departamento jurídico, tomará medidas cabíveis, da mesma maneira esperamos uma reação efetiva do veículo de comunicação empregador desse senhor e da própria comunidade que compõe a audiência de tal rádio. É no silêncio, na omissão, na relativização frente ao preconceito que o racismo cresce silenciosamente e se estabelece de forma estrutural em nossa sociedade. Basta de tolerância com racismo! Basta!", concluiu.



Da mesma forma, a empresa que cuida da carreira de Lucas Braga se manifestou através de nota no Instagram. O atacante Marinho, colega de Lucas Braga, também demonstrou raiva através das redes sociais. "Racista de m****. Lamentável ter que ouvir isso desse mal informado, mal preparado que vive na sociedade para agredir verbalmente alguém. Seu preconceituoso", escreveu o atleta santista. O próprio Marinho foi alvo de comentário racista de uma rádio de Santos em 2020, e de termo racista pronunciado por Ábila, atacante do Boca Juniors.